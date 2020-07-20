Путин ужесточил требования для учредителей и организаторов лотерей

https://static.news.ru/photo/60b028e8-ca90-11ea-a257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к учредителям, участникам и бенефициарам азартных игр и лотерей.

Документ опубликован на портале правовой информации. В частности, закон запрещает лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики или против госвласти, а также за умышленные тяжкие, средней тяжести и особо тяжкие преступления становиться учредителями, участниками, бенефициарами организатора азартных игр и оператора лотереи. Также такие лица не смогут входить в исполнительные органы организаторов азартных игр и лотерей.

Кроме того, подписанный президентом документ лишает юридических лиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, возможности выступать в качестве учредителей и участников организатора азартных игр, оператора лотереи и лиц, имеющих влияние на решения органов управления. Перечень таких территорий составил Минфин РФ, передаёт ТАСС.

Закон также обязывает операторов лотерей и азартных игр предоставлять представителям власти сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях, членах исполнительных органов и лицах, оказывающих влияние на их решения.

Закон вступит в силу спустя 90 дней с момента опубликования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет Федерации на заседании 15 июля одобрил закон, который ужесточает требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей.