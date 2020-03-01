https://static.news.ru/photo/e7addd7a-5b9d-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, собрал совещание с членами правительства РФ и представителями нефтегазовой отрасли, чтобы обсудить экономическую ситуацию на фоне распространения коронавирусной инфекции. Глава государства коснулся темы мирового рынка углеводородов.

Нефтегазовые компании на совещании представляют исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпром нефти» Александр Дюков и первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов. Также среди участников мероприятия присутствует глава Минэнерго Александр Новак.

Хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов, — цитирует обращение Путина к собравшимся РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин на совещании заявил, что негативные последствия коронавирусной пандемии для мировой экономики уже дают о себе знать.