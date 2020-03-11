Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что страна спокойно и достойно пройдёт турбулентный период в экономике, а все ключевые отрасли выйдут из него окрепшими.
По его словам, сложившаяся ситуация безусловно окажет влияние на российскую экономику, которое будет позитивным.
Он также отметил реакцию Банка России и правительства на происходящие события.
Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность, — подчеркнул российский лидер в ходе встречи с инвесторами.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что власти США пытаются обеспечить существование Украины за деньги России. По его словам, сама американская сторона не хочет спонсировать Украину.
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