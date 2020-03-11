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Европа может столкнуться с крупным экономическим шоком, подобным финансовому кризису 2008 года, если лидеры стран ЕС не примут срочные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Она отметила, что ЕЦБ изучает возможности, которые позволят ему предоставлять «ультрадешёвое» финансирование и обеспечивать безостановочный поток кредитов и ликвидности. Лагард подчеркнула, что эти методы будут эффективными только при условии поддержки...