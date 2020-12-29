Путин утвердил закон о новой методике расчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/f6c2465a-4a82-11eb-9321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчёта оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая методика расчёта МРОТ и прожиточного минимума будет действовать с 1 января 2021 года. Федеральный МРОТ на следующий год устанавливается в сумме 12 792 рубля. МРОТ и прожиточный минимум будут устанавливаться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ со следующего года составит 42% от медианной зарплаты, что составит рост на 5,5%, прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рублей, рост составит 3,7%.

Кроме того, закон устанавливает МРОТ в размере не ниже величины ПМ трудоспособного населения в целом по России на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году, а также наделяет правом субъекты страны определять размер прожиточного минимума с учётом природно-климатических особенностей местности.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер сообщил, что вопрос об изменении методики подсчёта МРОТ и прожиточного минимума необходимо тщательно обсуждать с экспертами и общественностью.