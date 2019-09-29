https://static.news.ru/photo/dac06298-e2ff-11e9-acad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении с 2020 года единой ставки акциза на российское и импортное вино. Также вводятся акцизы на виноград.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный главой государства документ вступает в силу 1 января 2020 года. Им предусмотрены изменения в Налоговый кодекс РФ. Закон выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки. Так, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр. Акциз на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр.

При этом вводится акциз на виноград и виноматериалы. Ставка акциза на виноград в 2020 году составит 30 рублей за тонну, на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло — соответственно 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.

Производители вина из российского винограда получат возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, предполагающий сохранение акцизов на авиакеросин в 2020-2022 годах на уровне 2019 года. Кроме того, документ предполагает рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%. Акциз на авиакеросин в 2020-2021 годах сохранится на текущем уровне в 2800 рублей. Акциз на бензин пятого класса в 2020 году вырастет до 12 752 рублей за тонну, а акциз на бензин более низкого класса в 2020 году сохранится на уровне в 13 100 рублей.