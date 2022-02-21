Путин: Украина находится на уровне колонии с марионеточным режимом

Путин заявил в ходе видеообращения к россиянам, что с 2014 года тарифы на Украине выросли почти на треть, на электроэнергию в разы, на газ для хозяйств — в десятки раз.

У многих людей просто нет денег чтобы оплачивать коммунальные услуги, — подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что страна находится на уровне колонии с марионеточным режимом.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила на внеочередном заседании Совбеза, что в центре Европы в течение семи лет происходят гуманитарная катастрофа, геноцид и обстрелы. Заложниками антироссийского проекта оказались жители Донбасса, поэтому надо принимать решение и заставить Украину выполнять Минские соглашения, подчеркнула она.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала президента страны Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и прекратить конфликт на востоке страны.

В сообщении отмечалось, что выполнение минских договорённостей позволит прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан, объединить страну, восстановить целостность национальной экономики и преодолеть энергетический кризис, перенаправить бюджетные средства с расходов на войну на инвестиции в развитие страны и улучшение жизни людей.