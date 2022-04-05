Путин: удобрения «будут брать» за рубежом из-за дефицита

Российские удобрения будут продолжать покупать за рубежом из-за дефицита, заявил на совещании по вопросу развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов президент Владимир Путин. Он добавил, что Москве в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия придётся рачительно относиться к поставкам за рубеж. Трансляцию мероприятия вёл телеканал «Россия 24».

Это [удобрения] дефицит сегодня, дефицит будут брать. <...> С голода никто не хочет умирать, — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что США через месяц после введения санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить дефицита химической продукции. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок.

При этом газета The Wall Street Journal сообщила, что фермеры по всему миру столкнулись с дефицитом удобрений из-за санкций против России. По информации издания, цены на удобрения достигли рекордного уровня, превысив прошлогодние показатели в три-четыре раза. Отмечается, что стремительный рост стоимости в будущем повлияет на доходы фермеров, урожайность сельскохозяйственных культур и стоимость продовольственных товаров.