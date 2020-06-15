Путин сравнил уровень безработицы в РФ и за рубежом

https://static.news.ru/photo/e7482f3c-af0f-11ea-940d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с безработицей в России лучше, чем в других государствах, однако кабмин не должен забывать об этой проблеме, заявил глава РФ Владимир Путин.

Безработица у нас подросла, где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11–​16%, — цитирует ТАСС выступление политика во время совещания по поддержке экономики и социальной сферы.

Президент отметил, что в России до пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) уровень безработицы составлял около 4,5%. Сейчас показатель приближается к 6%. 15 июня руководитель государства проводит совещание, посвящённое мерам поддержки экономики в условиях пандемии.

Среди них — новый порядок прямых выплат по больничным листам и по детским пособиям начиная со следующего года. Установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день сроком до трёх месяцев.

С июля предлагается обеспечить возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения всяких дополнительных соглашений. Возможность перехода на удалённую работу предлагается предоставить государственным и муниципальным служащим.

Правительство также предлагает создать «социальное казначейство» для реализации мер соцподдержки. В качестве секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать отдельным отраслям субсидиями и госгарантиями.

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7% для фирм, а предприятия гостинично-туристской сферы ждёт возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

При этом эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%. Минэкономразвития также прогнозирует падение доходов россиян, но оно, по данным ведомства, составит 3,8%. Глава министерства Максим Решетников уточнил, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%, а без антикризисных мер его падение составило бы 7,5%.

В начале июня, как писал NEWS.ru, правительство представило Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в 2021 году.