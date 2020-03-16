Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономические санкции принесли потери как для Европы, так и для России. При этом в ряде областей для европейцев они оказались более чувствительными. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в европейских странах была зафиксирована потеря рабочих мест, которые перестали быть нужными после прекращения товарооборота с РФ. Россия в этом плане, подчеркнул Путин, не потеряла ничего. Президент подтвердил это тем, что в настоящее время в стране наблюдается самый низкий уровень безработицы за всю историю.

Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам, как и Россия. Они теряют даже более чувствительные вещи, — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент заявил, что из-за антироссийских санкций страна недополучила миллиарды долларов, однако смогла их компенсировать.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях