Путин сравнил цену на газ для Минска и Европы

Стоимость энергоресурсов для Минска в 9–10 раз ниже спотовых цен в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства. По словам российского лидера, по этому вопросу достигнут серьёзный прогресс. Уже сейчас Белоруссия получает газ из России в три-четыре раза дешевле, чем европейские страны, передаёт РИА Новости.

Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и — в отдельные моменты — в девять, 10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках, — подчеркнул Путин.

Как сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Москва и Минск к июлю 2022 года планируют разработать принципы функционирования объединённого рынка газа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск намерены за два года принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений по развитию интеграции. По его словам, страны приступают к перезагрузке совместного экономического пространства.