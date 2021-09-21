Путин: спад в экономике России из-за COVID-19 полностью преодолён

Спад в отечественной экономике, вызванный эпидемией коронавируса, удалось полностью преодолеть. Таким образом, можно считать, что ситуация восстановилась, поскольку показатели вернулись на докризисный уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы ещё говорили «в целом восстановилась» — сегодня можно уже сказать, что восстановилась <...>. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён, — приводятся его слова на сайте Кремля.

Президент уточнил, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень. При этом индустриальный рост за январь — июль составил 4,4%, а обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы — 5,6%.

По словам президента, был поставлен ориентир — до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. Эту планку Россия преодолела в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в четвёртом квартале текущего года инфляция начнёт снижение. Но в сентябре она на пике показателей. Причём она не исключает, что до конца месяца инфляция ещё разгонится.