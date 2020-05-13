Путин сообщил о снижении доходов бюджета

Президент России Владимир Путин заявил, что доходы бюджета значительно сократились. Однако средства на поддержку населения находятся.
По словам лидера государства, важно
Доходы бюджета сократились, существенно сократились. А мы тем не менее изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия. Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это всё до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет, — заявил президент.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Самой востребованной мерой поддержки для россиян стало пособие на ребёнка в 5 тысяч рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен