Путин сообщил о снижении доходов бюджета

По словам лидера государства, важно доводить начатую помощь до конца, передаёт РИА Новости.

Доходы бюджета сократились, существенно сократились. А мы тем не менее изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия. Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это всё до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет, — заявил президент.