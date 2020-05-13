Экономика

Путин сообщил о снижении доходов бюджета

14:43, 13 мая 2020 27
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что доходы бюджета значительно сократились. Однако средства на поддержку населения находятся.

По словам лидера государства, важно доводить начатую помощь до конца, передаёт РИА Новости.

Доходы бюджета сократились, существенно сократились. А мы тем не менее изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия. Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это всё до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет, — заявил президент.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Самой востребованной мерой поддержки для россиян стало пособие на ребёнка в 5 тысяч рублей.

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