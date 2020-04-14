Путин сообщил о работе властей над новыми шагами по поддержке экономики

https://static.news.ru/photo/4d6ef3aa-7e3b-11ea-b33f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти думают над новыми шагами по поддержке экономики страны. Об этом 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в формате видеоконференции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства назвал уже принятые властями меры по поддержке указанной отрасли. На них, как отметил российский лидер, выделен объём средств, равный 1,2% ВВП. Путин подчеркнул, что аналогичный объём содействия экономической сфере предусмотрен также со стороны ЦБ РФ.

И это не всё, мы, разумеется, думаем над следующими шагами поддержки экономики, — приводит слова президента ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России до 15% увеличили налоговую ставку на доход, выведенный на зарубежные счета. Мера принята, чтобы не допустить отток капитала, пояснил Путин.