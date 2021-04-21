Семьи со школьниками получат выплату в размере 10 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/c3991288-a287-11eb-8f9a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские семьи с детьми школьного возраста получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей за каждого такого ребёнка, заявил глава РФ Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Он отметил, что данную выплату проведут в середине августа для того, чтобы родители успели подготовить детей к школе.

В период пандемии все наши решения были направлены на поддержку граждан, но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, мы пойдём дальше, но этого ещё не произошло, — добавил Путин.

Эта выплата полагается также будущим первоклассникам, которые пойдут в школу с сентября 2021 года.

Лидер также призвал оплачивать больничный по уходу за ребёнком до семи лет в размере 100% от заработка.

Кроме того, кураторам учебных групп техникумов и колледжей начнут перечислят по пять тысяч рублей в месяц, как и классным руководителям в школах.

Детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, назначать пособия по 5650 рублей в месяц, беременным, оказавшимся в сложной жизненной ситуации — 6350 рублей в месяц.

Президент отметил, что в вузах РФ скоро появятся дополнительные 45 тысяч бюджетных мест, из них минимум 70% — в регионах.

Послание Федеральному собранию проходит в 17-й раз в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Темы, которые поднимет Путин, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».