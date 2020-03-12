https://static.news.ru/photo/e926f408-64fc-11ea-8567-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень участия государства в экономике сейчас сбалансирован. Меньше половины из 20 крупнейших компаний России являются структурами с госучастием, заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что вопрос не столько в форме собственности компаний — государственная она или частная, сколько в том, чтобы они работали «грамотно, с доходом, приносили доход государству». Путин напомнил, что компании с госучастием, такие как «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России.

При этом российский лидер не согласился с мнением, что государство стало активнее участвовать в экономике.

Да, есть разные подсчёты участия государства в экономике. Кто-то считает, что слишком много государства в экономике, кто-то считает, что нормально. И разные методики дают разный конечный результат, — сказал Путин в интервью ТАСС.

Он также назвал «ничего не стоящим» утверждение, что государство не может быть эффективным собственником. Вместо обобщённых выводов следует оценивать работу каждой компании по отдельности, отметил он.

В связи с Путин не видит ничего страшного в реприватизации — передаче в частную собственность имущества, ранее находившегося в частных руках, но впоследствии национализированного. Он признал, что и на этот счет существуют разные точки зрения, но заверил, что старается услышать и учесть все позиции.

Как писал NEWS.ru, президент также назвал необходимостью оздоровление банковского сектора. Это, по его словам, было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.