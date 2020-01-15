Низкие доходы российских семей с детьми являются острейшей проблемой для страны, заявил глава РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
NEWS.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.
На него приглашены около 1300 человек. Среди них — члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов, общественные деятели. Освещать мероприятие будут около 900 сотрудников СМИ, в том числе иностранных.
Главной интригой нынешнего послания может стать вопрос внесения изменений в Конституцию страны. Фактически он станет продолжением разговора, который Владимир Путин начал ещё в декабре 2019 года, когда он впервые упомянул о том, что в Основной закон России могут быть внесены корректировки. Речь идёт о положении об ограничении полномочий президента двумя сроками.
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