Путин рассказал о росте ВВП РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с главами ведущих итальянских компаний сообщил, что рост ВВП РФ в 2021 году составил примерно 4,5%. Президент также добавил, что уровень безработицы в стране держится на минимальном уровне — 4,3%. Кадры со встречи были показаны в эфире телеканала «Россия 24» и выложены на YouTube.

Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составил примерно 4,5%. <...> Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%, — сказал Путин.

На встрече Путин также заявил, что России и Италии в период пандемии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Он отметил, что Россия удовлетворена взаимодействием с итальянскими партнёрами в сфере энергетики.

По словам Путина, российские власти предпринимают усилия, чтобы иностранный, в том числе итальянский бизнес чувствовал себя в РФ максимально комфортно. Также власти в будущем планируют уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности в стране.

25 января пресс-служба президента РФ сообщила о встрече российского лидера с руководителями итальянских компаний. Само мероприятие должно состояться по предложению главы Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Ранее появилась информация, что правительство Италии обратилось к Итало-Российской торговой палате (CCIR) с целью отменить встречу Путина с руководством ведущих итальянских компаний на фоне роста напряжённости вокруг Украины. В результате руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в конференции.