https://static.news.ru/photo/3f9fc698-27d6-11ea-8be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Владимир Путин заявил, что нацеленность РФ на рост качества жизни в сёлах — принцип устойчивого развития страны.

В целом определяющим для нас остаётся принцип устойчивого развития. Это, в первую очередь, нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях, приоритет экологически чистых агротехнологий, производство российской продукции под зелёным брендом, — цитирует главу государства РИА Новости.

Также, по словам российского лидера, экологичное и качественное продовольствие может стать конкурентным преимуществом РФ на международном рынке.

Как ранее писал NEWS.ru, сеть магазинов «Пятёрочка» начала продажу товаров со сверхкоротким сроком годности. Продукты относятся к категории экологичного питания. Новая линия товаров из 75 именований будет иметь бренд «Зелёная линия», который уже можно встретить на полках супермаркетов «Перекрёсток».