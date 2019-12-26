Владимир Путин заявил, что нацеленность РФ на рост качества жизни в сёлах — принцип устойчивого развития страны.
В целом определяющим для нас остаётся принцип устойчивого развития. Это, в первую очередь, нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях, приоритет экологически чистых агротехнологий, производство российской продукции под зелёным брендом, — цитирует главу государства РИА Новости.
Также, по словам российского лидера, экологичное и качественное продовольствие может стать конкурентным преимуществом РФ на международном рынке.
Как ранее писал NEWS.ru, сеть магазинов «Пятёрочка» начала продажу товаров со сверхкоротким сроком годности. Продукты относятся к категории экологичного питания. Новая линия товаров из 75 именований будет иметь бренд «Зелёная линия», который уже можно встретить на полках супермаркетов «Перекрёсток».
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