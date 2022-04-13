Путин: Россия может нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира

Россия может нарастить потребление энергоресурсов на внутреннем рынке, а также увеличить их поставку в другие регионы мира. Для этого будут использованы все имеющиеся возможности, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики, его слова приводит РИА Новости.

Что касается российской нефти, газа, угля — мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны, — сказал глава государства.

Он отметил, что для решения данной задачи будут использованы все возможности, включая Северный широтный ход, активное строительство объектов которого стартует в текущем году.

Ранее президент отметил, что отказ западных стран от взаимовыгодного сотрудничества и российских энергоресурсов уже негативно сказался на жизни миллионов европейцев, а также отразился и на США. В Америке, по его словам, инфляция зашкаливает.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине. Он призвал конгресс «срочно решить» проблему с высокой инфляцией.