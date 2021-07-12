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Экономика

Путин разрешил Минэкономразвития иметь представителей в 52 странах

22:14, 21 сентября 2021
Путин разрешил Минэкономразвития иметь представителей в 52 странах Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил Министерству экономического развития иметь собственных представителей в 52 странах. Документ, разрешающий МЭР работать за границей с 1 октября 2021 года, размещён на портале официальной правовой информации.

Целью указа названообеспечение интересов России во внешнеэкономической сфере. Перечень стран, в которых появятся представители МЭР, министерство должно согласовать с Министерством иностранных дел и Министерством промышленности и торговли.

При этом представители МЭР будут работать в составе торгпредств РФ за границей, но в их штат входить не будут.

Ранее стало известно, что ФАС в начале следующего года предложит правительству внести поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идёт об известных товарах иностранных корпораций с низким качеством, подготовленных для реализации в нашей стране. Соответствующий документ будет сформирован совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором.

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