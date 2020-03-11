https://static.news.ru/photo/666cb9d2-6432-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменение системы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотины, необходимо, но здесь нужен грамотный подход, считает глава РФ Владимир Путин.

Лидер привёл в пример недоработки в сфере общепита. Ошибки могут обернуться массовыми отравлениями недоброкачественными продуктами, а лечебные учреждение начнут «работать днём и ночью, принимая людей», пишет ТАСС.

По мнению политика, «регуляторную гильотину» необходимо осторожно применять в сфере продажи медикаментов, производств и в вопросах пожарной безопасности.

Здесь главное — не промахнуться <...> Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно <...>. Поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами, — отметил Путин.

Президент также вспомнил о жизни при советской власти. По его словам, он сталкивался с обманом со стороны продавцов, однако обычно «не связывался» с ними. Глава государства уверен, что в те годы это было обычным явлением.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что власти США пытаются обеспечить существование Украины за деньги России. По его словам, сама американская сторона не хочет спонсировать Украину.