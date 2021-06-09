Путин рассказал о восстановлении экономики России

https://static.news.ru/photo/bbe6468c-c9d3-11eb-9646-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о восстановлении реального сектора экономики страны. При этом он подчеркнул, что ещё не все последствия пандемии коронавируса преодолены, поэтому борьба с ней продолжается, сообщает ТАСС.

Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики, — произнёс российский лидер.

Соответствующие заявления Путин сделал на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Ранее глава Минпромторга в ходе беседы с российским лидером назвал отрасли, продемонстрировавшие наибольшие успехи в пандемийном 2020 году. По его словам, самый большой рост был зафиксирован в фармацевтической промышленности.

Всемирный банк опубликовал прогноз о российской экономике, согласно которому, в 2021-м уровень бедности в России сократится до 11,4%. Международная финорганизация улучшила прогноз по росту ВВП страны в этом году до 3,2%. Согласно предыдущим анализам, этот показатель должен был составлять 2,9%.