Путин рассказал о восстановлении экономики России

Президент России Владимир Путин заявил о восстановлении реального сектора экономики страны. При этом он подчеркнул, что ещё не все последствия пандемии коронавируса преодолены, поэтому борьба с ней продолжается, сообщает ТАСС.
Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики, — произнёс российский лидер.
Соответствующие заявления Путин сделал на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.
Ранее глава Минпромторга в ходе беседы с российским лидером назвал отрасли, продемонстрировавшие наибольшие успехи в пандемийном 2020 году. По его словам, самый большой рост был зафиксирован в фармацевтической промышленности.
Всемирный банк опубликовал прогноз о российской экономике, согласно которому, в 2021-м уровень бедности в России сократится до 11,4%. Международная финорганизация улучшила прогноз по росту ВВП страны в этом году до 3,2%. Согласно предыдущим анализам, этот показатель должен был составлять 2,9%.