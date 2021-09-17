Путин рассказал о тратах на поддержку граждан и бизнеса в пандемию

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент уточнил, что деньги были направлены на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, а также конкретным людям, прежде всего семьям с детьми.

Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста считаем цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь, — сказал глава российского государства.

Ранее сообщалось, что предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации, которые были вынуждены приостановить работу из-за пандемии коронавируса, смогут получить от государства гранты. Мера поддержки будет охватывать те российские города, в которых с 1 августа ограничивалась работа предприятий из-за пандемии. Для получения выплат представители бизнеса должны будут подать соответствующие заявления через личный кабинет налогоплательщика. Претенденты на гранты должны быть включены в реестры МСП или НКО, пострадавших из-за коронавируса. Размер выплат за каждые две недели простоя организации составит половину МРОТ в расчёте на одного сотрудника.