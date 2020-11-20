Путин рассказал о спаде ВВП в России

https://static.news.ru/photo/b55b9676-2b3d-11eb-8c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спад ВВП России в 2020 году может составить 3,9%. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

При этом мировой ВВП, по его мнению, к концу года может упасть на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%.

Показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15%. Происходит эскалация экономических противоречий ведущими игроками на рынке, — отметил Путин.

Российский лидер назвал тревожной тенденцией снижение объёмов промышленного производства на фоне пандемии. Те же опасения, по его словам, вызывает и социальная сфера: за чертой бедности, уверен он, рискуют оказаться десятки миллионов человек.

Прогноз президента России в целом совпадает с видением на будущее экономики, озвученным в Организации Объединённых Наций. Так, в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию сказано, что спад в мировой экономике в 2020 году из-за пандемии коронавируса составит около 4,3% по сравнению с прошлым годом. Однако в 2021 году ожидается рост в 4,1%, считают эксперты.

Рост после падения вполне вероятен и в России. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в экономических параметрах заложен рост ВВП в следующем году в размере 3,3%.

На очередном саммите АТЭС участники обсуждают выход из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Они также намерены уделить внимание вопросам торговли и инвестиций. Итогом саммита станет программный документ, который определит развитие на ближайшие два десятилетия. Из-за пандемии форум впервые проходит в онлайн-режиме, писал NEWS.ru.