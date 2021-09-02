Путин рассказал о новом перспективном направлении российского экспорта

Владимир Путин назвал новое направление российского экспорта, которое следует развивать государству. Им должна стать поставка за рубеж переработанной древесины. Об этом президент заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.

Президент уточнил, что стратегию перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины правительство пытается реализовать в течение многих лет, однако в отрасли по-прежнему сохраняется «очень много вопросов». По его мнению, государство должно оказывать реальную и эффективную поддержку отрасли глубокой переработки древесины.

Также Путин предложил поддержать проект с участием японских компаний, инициированный холдингом Evraz, и переходить от экспорта сырьевых товаров к экспорту переработанных материалов, создавая тем самым рабочие места и поднимая налоговую базу.

Ранее правительство РФ установило экспортные пошлины на отдельные виды грубо обработанной древесины. До конца текущего года в России действуют 10-процентные пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Введение пошлин должно ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов и сдержать рост цен.