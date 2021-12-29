Путин рассказал, когда завершится заполнение газом второй нитки СП-2

29 декабря должно быть завершено заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2», заявил президент России Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона. По его словам, в октябре была заполнена голубым топливом первая нитка трубопровода. Теперь у России есть возможность наращивать экспорт газа, передаёт ТАСС.

Сейчас, с учётом непростой ситуации у наших зарубежных партнёров, у России есть возможность наращивать экспорт газа, — цитирует его агентство.

По словам президента, действующий трубопровод послужит стабилизации цен на газ на европейском рынке.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» был построен в сентябре и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Ранее Путин заявил, что поставки по первой нитке могут начаться на следующий день после разрешения регулятора Германии. Президент подтвердил, что Россия может поставить дополнительные объёмы газа на европейский рынок. Он напомнил, что американские и ближневосточные компании в этом году сократили поставки топлива Европу, в том время как «Газпром» нарастил поставки на европейский рынок на 8,7%.

Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок ранее сообщила, что она и канцлер ФРГ Олаф Шольц достигли консенсуса относительно запуска газопровода «Северный поток — 2». До этого политики занимали разные позиции. По словам Бербок, при рассмотрении вопроса о российской газовой магистрали важную роль будет играть вопрос энергетической безопасности.

В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до того момента, пока она не создаст дочернюю компанию в Германии, чтобы та подала повторную заявку. Данная процедура необходима для соответствия новой Газовой директиве ЕС.