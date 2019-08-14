https://static.news.ru/photo/f873eb88-be89-11e9-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. В рамках беседы глава государства заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотечным кредитам до конца 2019 года.

Кроме того, политик отметил, что ожидает также и снижения инфляции. Костин, в свою очередь, сообщил, что предпосылки к снижению ипотечных ставок в текущем году есть, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Сбербанк снизит до 5% ставку по ипотеке с господдержкой для многодетных семей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления организации Александр Ведяхин