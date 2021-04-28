Путин раскрыл, как Россия обеспечивает экономическую стабильность

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Президент Владимир Путин заявил, что вопреки имеющимся сложностям России удаётся обеспечить макроэкономическую стабильность и устойчивость на финансовых рынках. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, благодаря продуманной бюджетной политике государство смогло усилить поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Кроме того, власти продолжают работать над оказанием помощи наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, снижением фискальной нагрузки на бизнес и снятием регуляторных ограничений.

Путин добавил, что в дальнейшем государство планирует развивать науку и технологии, а также сотрудничать с иностранным бизнесом в ряде инновационных секторов: фармацевтики, биотехнологий, атомной и возобновляемой энергетики.

Соответствующие заявления российский лидер сделал на встрече с представителями деловых кругов Франции. Ранее Путин сообщил, что российская экономика ещё не достигла стадии стабильного роста, однако по некоторым позициям уже начала восстанавливаться.