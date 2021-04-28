Путин раскрыл, как Россия обеспечивает экономическую стабильность

Президент Владимир Путин заявил, что вопреки имеющимся сложностям России удаётся обеспечить макроэкономическую стабильность и устойчивость на финансовых рынках. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, благодаря продуманной бюджетной политике государство смогло
Путин добавил, что в дальнейшем государство планирует развивать науку и технологии, а также сотрудничать с иностранным бизнесом в ряде инновационных секторов: фармацевтики, биотехнологий, атомной и возобновляемой энергетики.
Соответствующие заявления российский лидер сделал на встрече с представителями деловых кругов Франции. Ранее Путин сообщил, что российская экономика ещё не достигла стадии стабильного роста, однако по некоторым позициям уже начала восстанавливаться.