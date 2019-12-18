Президент России Владимир Путин потребовал прекратить несправедливую дифференциацию в формировании зарплат рядовых и главных врачей, а также предложил увеличить базовую ставку, цитирует лидера корреспондент NEWS.ru на пресс-конференции политика. Также глава государства сообщил о дополнительном финансировании отрасли.
На нужды первичного звена здравоохранения будет выделено дополнительно 550 млрд рублей, — рассказал руководитель страны.
Путин добавил, что формулу развития здравоохранения лучше не менять, но проблемы в этой сфере всё-таки есть.
Кроме того, президент не согласился с тем, что страна всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза. Однако лидер признал, что в СССР было чем гордиться.
Также политик ответил на вопрос представителя Камчатского края на прямой линии, который прозвучал впервые за 15 лет. Журналистка посетовала на то, что авиабилеты по «плоским тарифам» в её регион и сопредельные субъекты РФ быстро раскупают. Также она упомянула слухи, что эти льготы могут вовсе отменить. Девушка спросила, не связано ли с этим то, что глава государства давно не посещал Камчатку.
Президент начал ответ с шутки, заметив, что он относится к льготной категории пассажиров. Далее, уже серьёзно, глава государства пообещал, что «плоские тарифы» будут сохранены, а эту практику могут распространить и на другие регионы. Кроме того, Путин отметил, что авиакомпания «Аэрофлот», жалуясь на льготные билеты, «нагнетает», на самом деле имея внутренние резервы для субсидирования льгот.
Также во время общения с журналистами Путин сообщил, что Россия открыла 600 новых месторождений в период с 2000 года. По его словам, за это время в перерабатывающей промышленности было создано 75% мощностей.
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