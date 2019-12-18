https://static.news.ru/photo/679bcea8-2245-11ea-ab66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин потребовал прекратить несправедливую дифференциацию в формировании зарплат рядовых и главных врачей, а также предложил увеличить базовую ставку, цитирует лидера корреспондент NEWS.ru на пресс-конференции политика. Также глава государства сообщил о дополнительном финансировании отрасли.

На нужды первичного звена здравоохранения будет выделено дополнительно 550 млрд рублей, — рассказал руководитель страны.

Путин добавил, что формулу развития здравоохранения лучше не менять, но проблемы в этой сфере всё-таки есть.

Кроме того, президент не согласился с тем, что страна всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза. Однако лидер признал, что в СССР было чем гордиться.

Также политик ответил на вопрос представителя Камчатского края на прямой линии, который прозвучал впервые за 15 лет. Журналистка посетовала на то, что авиабилеты по «плоским тарифам» в её регион и сопредельные субъекты РФ быстро раскупают. Также она упомянула слухи, что эти льготы могут вовсе отменить. Девушка спросила, не связано ли с этим то, что глава государства давно не посещал Камчатку.

Президент начал ответ с шутки, заметив, что он относится к льготной категории пассажиров. Далее, уже серьёзно, глава государства пообещал, что «плоские тарифы» будут сохранены, а эту практику могут распространить и на другие регионы. Кроме того, Путин отметил, что авиакомпания «Аэрофлот», жалуясь на льготные билеты, «нагнетает», на самом деле имея внутренние резервы для субсидирования льгот.

Также во время общения с журналистами Путин сообщил, что Россия открыла 600 новых месторождений в период с 2000 года. По его словам, за это время в перерабатывающей промышленности было создано 75% мощностей.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.