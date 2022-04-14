Путин: расчёты в национальных валютах — стратегическая задача

Необходимо подготовить российский валютный рынок к переходу на расчёты в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе, пишет РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что это стратегическая задача.

Уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты. Постепенно уходить от доллара и евро, — отметил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день основной задачей является подготовка валютного рынка, чтобы любую валюту можно было легко обменять на рубли.

Ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны ЕАЭС во взаиморасчётах стараются уйти от доллара. По его словам, ещё до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

В свою очередь глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая заявил о разрушении фундамента международной валютно-финансовой системы из-за антироссийских санкций. Он подчеркнул, что несмотря на это, страны БРИКС могут смягчить последствия грядущего кризиса.