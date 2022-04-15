Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд в ходе телефонного разговора дали положительную оценку совместной работе в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что они также обсудили вопросы сотрудничества двух стран, включая вопросы в торгово-экономической сфере, и обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы урегулирования в Йемене.

Дана положительная оценка совместной работе в формате ОПЕК плюс, направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, — говорится в сообщении.

Также глава российского государства поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что власти Саудовской Аравии не забыли необоснованные оскорбления в адрес страны со стороны президента США Джо Байдена и при непростой ситуации на мировом нефтяном рынке с ним в Эр-Рияде хотят поквитаться, сделав выбор в пользу Владимира Путина. Ведь в Саудовской Аравии не спешат откликаться на просьбы Вашингтона и Лондона об увеличении добычи нефти.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден не смог обсудить по телефону ситуацию на Украине и возможность наращивания нефтедобычи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ. В Азии отказались от разговоров с ним, которые планировались ещё до введения США запрета на импорт из РФ энергоресурсов.