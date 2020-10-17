Путин провёл ещё один телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/ec716e74-1080-11eb-a8e2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, — говорится в сообщении.

Стороны обсудили реализацию договорённостей в формате ОПЕК+, а также подчеркнули готовность к координации на данном направлении для поддержания стабильности на рынке энергоносителей.

Ранее политики провели телефонный разговор 13 октября. Беседа прошла по инициативе Эр-Рияда.

NEWS.ru писал, что переговоры между Саудовской Аравией и Россией по вопросам стабилизации нефтяного рынка показали свою эффективность. Этот вопрос остаётся среди актуальных тем повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.