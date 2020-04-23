Путин проведёт совещание по поддержке российского автопрома

https://static.news.ru/photo/b36a95e8-8619-11ea-a268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 24 апреля проведёт в режиме видеоконференции совещание по ситуации в отечественной автомобильной промышленности, которая начала переживать проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня президент будет заниматься состоянием дел в автомобильной промышленности. Он начал серию отраслевых совещаний. Совещания призваны определить набор мер поддержки таким системообразующим отраслям нашей экономики, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, в мероприятии примут участие глава КамАЗа Сергей Когогин, руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, директор «Соллерс» Вадим Швецов, президент АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис. Приглашены министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Совещание важное. Значение нашего автопрома для экономики трудно переоценить. Проблемы, которые автопром уже начал переживать, вполне очевидны и понятны, — добавил Песков.

На ближайшее время, как писал NEWS.ru, президент анонсировал совещания о мерах поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения и ряда других отраслей.