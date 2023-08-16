FT: Путин созвал экстренное заседание из-за ослабления рубля FT: Путин проведет заседание по ужесточению валютного контроля

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сегодня проведет экстренное заседание для обсуждения предложений Министерства финансов по ужесточению валютного контроля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По данным журналистов, это связано с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля.

Согласно одному из предложений Минфина, российские экспортеры должны продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки, в противном случае они могут быть лишены государственных субсидий. Кроме того, предлагается запретить выплату дивидендов и выдачу кредитов тем, кто находится за рубежом, сократить объем валюты, которые экспортеры могут вывозить из РФ, отменить субсидирование импорта.

Эти вопросы не решаются никаким другим образом, кроме как с ним [президентом РФ], — приводит издание слова одного из собеседников.

Ранее Центробанк РФ объявил об увеличении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор подчеркнул, что соответствующие меры приняты для обеспечения ценовой стабильности на фоне усиливающейся инфляции. По состоянию на 7 августа ее показатели составляют 4,4%. Причиной является высокий внутренний спрос при стандартных возможностях производства.

При открытии торгов на МосБирже утром 15 августа стоимость доллара опускалась до 92,6 рубля. При этом курс евро падал до показателя в 103,75 рубля. Спустя 10 минут американская валюта попыталась восстановить свои позиции, поднявшись до 97,16 рубля. Евро при этом увеличился до 105,96 рубля.