Путин прокомментировал спекуляции вокруг «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/36c84c70-a8e0-11eb-83bf-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Политические спекуляции вокруг «Северного потока — 2» связаны с попытками недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с представителями деловых кругов Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть ещё раз — это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня, — заявил Путин.

Президент также отметил, что множество разговоров вокруг «Северного потока — 2» связано с «попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке».

Используются различные политические силы, которые считают, что электричество берётся прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдаётся в подробности, — добавил Путин.

Накануне Европарламент призвал Евросоюз остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». В проекте резолюции говорится, что ЕС необходимо снизить свою энергетическую зависимость от России, а для этого газопровод не должен быть завершён. Принятие резолюции запланировано на четверг, 29 апреля.

Ранее президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключает возможности введения санкций в отношении него.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.