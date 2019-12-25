Президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё для улучшения структуры и качества экономики.
Нужно сделать всё для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить её структуру и качество, — отметил политик.
По его словам, это повысит уровень жизни россиян. Он также добавил, что нынешний рост экономики недостаточен, поэтому необходимо двигаться дальше,
Как писал NEWS.ru, свыше половины опрошенных россиян — 57% — положительно оценивают ситуацию в РФ. Скептично настроены 35% респондентов. Исследование провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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