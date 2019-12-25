Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимые для реализации проекта технические работы по отсыпке подводного участка трубопровода проведут суда специального назначения Seahorse и Rockpiper. Об этом сообщается в распоряжении российского правительства о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Seahorse, который ходит под голландским флагом, и Rockpiper под флагом Кипра займутся транспортировкой гравия и осуществят подводную каменную засыпку, передаёт ТАСС. Согласно данным Marinetraffic, Seahorse сейчас находится недалеко от порта...