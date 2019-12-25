Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё для улучшения структуры и качества экономики.

Нужно сделать всё для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить её структуру и качество, — отметил политик.

По его словам, это повысит уровень жизни россиян. Он также добавил, что нынешний рост экономики недостаточен, поэтому необходимо двигаться дальше, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, свыше половины опрошенных россиян — 57% — положительно оценивают ситуацию в РФ. Скептично настроены 35% респондентов. Исследование провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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