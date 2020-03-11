https://static.news.ru/photo/3b1125ba-6384-11ea-a72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Кабмин и Центробанк РФ должны минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане страны не ощущали их на себе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с инвесторами.

По словам главы государства, процессы, подобные тем, что сегодня происходят в экономике, имеют как отрицательный, так и положительный момент. Путин отметил, что ключевые отрасли производства в России имеют все шансы для выхода из нынешней ситуации окрепшими и готовыми к серьёзной конкурентной борьбе, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минфине не ожидают серьёзного выпадения нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2020 году, несмотря на обвал нефтяных котировок и снижение курса рубля. В ведомстве также полагают, что в текущем году оснований для рецессии в отечественной экономике нет.