Путин призвал столичные власти «не прибедняться»

https://static.news.ru/photo/d551b56a-4f6d-11eb-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы не должны «прибедняться», а также выразил надежду, что столице не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом.

На совещании по социальным вопросам столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что Москва намерена взять заимствования, которые готова обеспечить.

Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся - бюджет Москвы достаточно сильный, — заявил в ответ на это глава государства.

Путин также выразил надежду, что столица, как и в прошлом году, поможет регионам, нуждающимся в поддержке, передаёт РИА Новости.

Вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке, — заявил президент на совещании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин потребовал от глав субъектов обеспечить бесплатное горячее питание для учеников в малокомплектных школах.