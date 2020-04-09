Путин призвал создать условия для возобновления работы предприятий

https://static.news.ru/photo/0f233012-7a25-11ea-8248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин призвал создать все условия, чтобы предприятия могли вернуться к нормальной работе. При этом он рекомендовал не «чесать всех под одну гребёнку», а определить понятный и чёткий перечень компаний, которые находятся в зоне риска.

Заявление прозвучало в ходе обращения президента к гражданам, его транслировали все российские телеканалы. Глава государства попросил не грузить предприятия дополнительными справками, а сделать всё «продуманно и аккуратно».

При всём этом предприятия должны соблюдать санитарные нормы и требования безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские работодатели в апреле 2020 года демонстрируют готовность платить высокие зарплаты специалистам, которые работают удалённо. Они ищут в основном мастеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами и телемаркетологов.