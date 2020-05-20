Путин призвал сохранить набранную динамику в АПК

Набранную динамику в развитии агропромышленного комплекса РФ необходимо сохранить в непростых условиях, заявил президент России Владимир Путин.
Нужно надёжно обеспечить собственный внутренний рынок и <...> использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции, — добавил лидер страны.
Кроме того, политик напомнил о развитии отраслевой науки и применении новых технологий в сельском хозяйстве,
Безработных в России за период нерабочих дней, объявленных в рамках борьбы с коронавирусом, стало больше на 29%. Сейчас их официально зарегистрировано 1,665 млн человек, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Антон Котяков спрогнозировал увеличение количества безработных в России до 2,5 млн человек. По его мнению, это может произойти уже в июне.
Добавьте наши новости в избранные источники