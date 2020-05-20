Путин призвал сохранить набранную динамику в АПК

https://static.news.ru/photo/949210ac-3a41-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Набранную динамику в развитии агропромышленного комплекса РФ необходимо сохранить в непростых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

Нужно надёжно обеспечить собственный внутренний рынок и <...> использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции, — добавил лидер страны.

Кроме того, политик напомнил о развитии отраслевой науки и применении новых технологий в сельском хозяйстве, пишет РИА Новости.

Безработных в России за период нерабочих дней, объявленных в рамках борьбы с коронавирусом, стало больше на 29%. Сейчас их официально зарегистрировано 1,665 млн человек, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Антон Котяков спрогнозировал увеличение количества безработных в России до 2,5 млн человек. По его мнению, это может произойти уже в июне.