Путин призвал сделать металл доступным для населения

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на металлургию в стране должны быть доступными, сообщает пресс-служба Кремля. По его словам, в РФ необходимо запускать новые металлоёмкие проекты с комплексным эффектом. Глава государства добавил, что в ближайшие годы нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны по доступным ценам.

В ближайшие годы нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Нужно самым внимательным образом посмотреть на работу правительства и на предложения делового сообщества. Как я уже сказал, важно запускать новые металлоёмкие проекты с комплексным эффектом для отраслей экономики, субъектов Федерации, для качества жизни наших граждан в конечном итоге, — сказал он.

На совещании по вопросам развития металлургического комплекса Путин поручил правительству содействовать металлургам в обеспечении их отечественным оборудованием и расходниками. Российский лидер отметил, что в металлургии есть своя специфика непрерывности технологических процессов, которую порой нельзя приостановить.

Президент также дал поручение уточнить направления для экспорта российской металлургии. По его мнению, необходимо переориентировать экспортные потоки на перспективные и динамичные рынки.

Ранее Путин заявил, что в России следует стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию. Спрос, по мнению главы государства, нужно стимулировать в том числе за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства.