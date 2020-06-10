Путин призвал развивать тенденции цифровизации, возникшие на карантине

https://static.news.ru/photo/d994ecf6-ab11-11ea-9818-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин призвал развивать в России тенденции цифровизации, которые проявились во время коронавирусных ограничений.

Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать пример с компаний-лидеров цифровизации, — заявил Путин на совещании по связи и IT-индустрии.

Глава государства считает, что нужно действовать на опережение. Он призвал отсекать «архаичные препоны», но не забывать о кибербезопасности и защите прав и свобод граждан.

Необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов, — заявил Путин.

Как сообщает ТАСС, российский лидер поручил правительству оказать поддержку спроса на продукцию российских IT-компаний на внутреннем и внешнем рынках.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минпросвещении рассказали, что цифровизация образования необходима для уменьшения бюрократических процедур при переходе с одной ступени обучения на другую.

В министерстве полагают, что цифровизация позволит получить максимальное количество информации о человеке, который переходит на другую ступень обучения. Кроме того, не нужно собирать один и тот же документ по нескольку раз, что сократит бюрократические истории.