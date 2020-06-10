Путин призвал развивать тенденции цифровизации, возникшие на карантине

Российский президент Владимир Путин призвал развивать в России тенденции цифровизации, которые проявились во время коронавирусных ограничений.
Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать пример с компаний-лидеров цифровизации, — заявил Путин на совещании по связи и IT-индустрии.
Глава государства считает, что нужно действовать на опережение. Он призвал отсекать «архаичные препоны», но не забывать о кибербезопасности и защите прав и свобод граждан.
Необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов, — заявил Путин.
Как
Как ранее писал NEWS.ru, в Минпросвещении рассказали, что цифровизация образования необходима для уменьшения бюрократических процедур при переходе с одной ступени обучения на другую.
В министерстве полагают, что цифровизация позволит получить максимальное количество информации о человеке, который переходит на другую ступень обучения. Кроме того, не нужно собирать один и тот же документ по нескольку раз, что сократит бюрократические истории.
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