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Россия обсуждает с Эквадором переход на расчёты в рублях. Для этого один из российских банков выразил готовность открыть в латиноамериканской республике филиал и подключить его к платёжной системе Центробанка.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, переговоры ведутся на уровне дипломатов, представителей правительств и бизнеса обеих стран. У Эквадора нет своей национальной валюты — там используется доллар США, а...