Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о необходимости развивать экономику по всем направлениям не должны застопориться.
Я бы очень-очень хотел, чтобы наши разговоры не повисли в воздухе. Чтобы эта работа шла, — сказал российский лидер на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Путина, экономика должна развиваться по ключевым направлениям. Необходимо раскачивать для этого все механизмы,
Как писал NEWS.ru, президент ранее заявил об отсутствии уверенности в том, что большинство россиян почувствовали изменение своей жизни к лучшему в результате реализации национальных проектов.
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