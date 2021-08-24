Путин призвал поддержать фермеров и развивать ярмарки

Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания поддержке фермеров, развитию ярмарок для реализации продукции, чтобы снизить цены. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава государства, трудолюбие, умение вести хозяйство, бережное отношение к земле — качества, которые из поколения в поколение передаются в семьях сельских тружеников.

Полностью разделяю настрой уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию, — заявил Путин.

Он также предложил продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий во всех отраслях экономики.

Ранее сообщалось, что российские садоводы предложили Россельхознадзору усилить контроль за остатками пестицидов и химикатов в иностранных плодах. По их данным, иностранные фермеры чаще обрабатывают пестицидами плодоносные деревья, а также используют запрещённые в России препараты.