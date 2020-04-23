Путин призвал поддержать автопроизводителей

https://static.news.ru/photo/61c7260a-8625-11ea-9c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить стабильную работу отечественного автопрома в условиях пандемии и поддержать спрос на его продукцию.

Он подчеркнул, что крайне важно сохранить занятость и доходы граждан, а также обеспечить уверенность поставщиков комплектующих и продавцов техники в надёжности работы с автозаводами.

Глава государства также отметил, что 12 автопроизводителей смогут рассчитывать на получение льготных кредитов на пополнение оборотных средств, сообщает ТАСС.

Путин уточнил, что речь идёт о компаниях, включённых в перечень системообразующих предприятий и играющих исключительно важную роль для экономики страны.

Ранее NEWS.ru писал, что крупных автопроизводителей могут освободить от уплаты утилизационного сбора. С такой инициативой выступил Минпромторг. В ведомстве предлагают установить отсрочку до декабря 2020 года.