Путин призвал поддержать автопроизводителей

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить стабильную работу отечественного автопрома в условиях пандемии и поддержать спрос на его продукцию.
Он подчеркнул, что крайне важно сохранить занятость и доходы граждан, а также обеспечить уверенность поставщиков комплектующих и продавцов техники в надёжности работы с автозаводами.
Глава государства также отметил, что 12 автопроизводителей смогут рассчитывать на получение льготных кредитов на пополнение оборотных средств,
Путин уточнил, что речь идёт о компаниях, включённых в перечень системообразующих предприятий и играющих исключительно важную роль для экономики страны.
Ранее NEWS.ru писал, что крупных автопроизводителей могут освободить от уплаты утилизационного сбора. С такой инициативой выступил Минпромторг. В ведомстве предлагают установить отсрочку до декабря 2020 года.
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