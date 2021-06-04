Путин призвал не сваливать экономические трудности на пандемию

Президент России Владимир Путин заявил, что многие экономические проблемы носят структурный характер. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.
Он призвал не сваливать все трудности в экономике на пандемию коронавируса.
Ранее Путин заявил, что вызванный пандемией COVID-19 спад в мировой экономике оказался самым большим после Второй мировой войны.
Накануне Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. В документе отмечается, что рост ВВП РФ в этом году составит 3,2%, согласно предыдущим анализам этот показатель должен был составить 2,9%. Уровень бедности в России сократится до 11,4%.
По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.