Путин призвал не «раскручивать спираль» глобальной инфляции

Президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите G20, призвал не «раскручивать спираль» глобальной инфляции. По его словам, необходимо нормализовать бюджетную политику.

Есть риски глобальной инфляции в мире. Важно не допустить раскручивание статинфляционной спирали и нормализовать бюджетную политику, — отметил политик.

Путин подчеркнул, что Россия смогла нормализовать свою экономическую политику. Бюджет страны в этом году будет профицитным.

Ранее Центробанк в проекте основных направлений денежно-кредитной политики, помимо базового сценария, опубликовал три альтернативных с меньшей вероятностью — «усиление пандемии», «глобальная инфляция» и «финансовый кризис».

Из прогноза следует, что в результате в первом квартале 2023 года в экономике может начаться масштабный кризис, который можно сопоставить с ситуацией 2008–2009 годов. Если подобный сценарий реализуется, упадут спрос и цена на нефть — предположительно, до $40 за баррель в 2023 году.