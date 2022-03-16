Путин призвал исключить ручное вмешательство в цены и не допустить дефицита

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что ручное вмешательство в рыночное ценообразование недопустимо в условиях санкционного давления, а к стабилизации цен должно привести увеличение предложения. Для смягчения последствий «экономической войны» против РФ президент распорядился расширить полномочия губернаторов, создать штабы по экономическому развитию и приказал ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами.

Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. <...> Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики, и, не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача — минимизировать подобные риски, — сказал Путин.

Президент сообщил, что за последние три недели дополнительный потребительский спрос превысил 1 трлн рублей, однако производители приложили усилия, чтобы избежать дефицита, и справились с непростыми условиями.

Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. <...> Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали всё, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях, — подытожил президент.

В перечень принятых мер входит наделение местных властей дополнительными полномочиями, чтобы они могли «принимать гибкие оперативные решения», основываясь на ситуации в конкретном регионе. В их задачи также войдёт организация спецштабов по экономическому развитию, которые будут возглавлены лично губернаторами субъектов.

Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба РФ совместно с правительством будет непрерывно следить за ценами и своевременно реагировать на их изменение.

Во время выступления Путин также анонсировал увеличение социальных выплат, пенсий, прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников. Кабмину было поручено в кратчайшие сроки рассчитать точные параметры повышения выплат.

Бизнесу тоже будет оказана поддержка: Путин полагает, что на внешнее давление нужно ответить максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы. Надзорным органам было приказано снизить административные барьеры для отечественных предпринимателей.