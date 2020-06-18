Путин признал успешность мер по гособоронзаказу

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
Отчёт о встрече
Глава Росфинмониторинга отметил, что ведомству удалось значительно сократить сомнительные операции в области гособоронзаказа — «на 35-37%, а по ряду направлений — в три раза». Чиханчин подчеркнул, что фирмы-однодневки практически исчезли из этого сектора экономики.
Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу, — подчеркнул чиновник.
Чиханчин также акцентировал важность принятого ранее решения — наделения Промсвязьбанка ролью головного банка для этих операций.
Сегодня 58% исполнителей уже находятся в Промсвязьбанке. Мы с ними вырабатываем общие подходы, у них хорошая система контроля, — заметил глава Росфинмониторинга.
Чиханчин признал, что «всё равно востребованность в серых теневых деньгах остаётся, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки». Однако ведомство успешно противодействует таким схемам, в частности, сейчас ведётся совместная работа с властями Киргизии по возвращению денежных средств.
Как сообщал NEWS.ru, в апреле правительство России одобрило предоставление госкорпорации «Роскосмос» доступа к системе расчётов по государственному оборонному заказу.
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