Путин признал успешность мер по гособоронзаказу

https://static.news.ru/photo/01f2d3ae-b15f-11ea-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Юрий Чиханчин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Отчёт о встрече размещён на сайте Кремля. Президент в ходе разговора затронул тему государственного оборонного заказа. Путин констатировал, что система, которая была введена в последнее время, работает, а принятые по оборонному заказу меры оказались успешными. Чиханчин добавил, что результаты принёс «тот задел, который был создан ещё в 2016 году».

Глава Росфинмониторинга отметил, что ведомству удалось значительно сократить сомнительные операции в области гособоронзаказа — «на 35-37%, а по ряду направлений — в три раза». Чиханчин подчеркнул, что фирмы-однодневки практически исчезли из этого сектора экономики.

Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу, — подчеркнул чиновник.

Чиханчин также акцентировал важность принятого ранее решения — наделения Промсвязьбанка ролью головного банка для этих операций.

Сегодня 58% исполнителей уже находятся в Промсвязьбанке. Мы с ними вырабатываем общие подходы, у них хорошая система контроля, — заметил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин признал, что «всё равно востребованность в серых теневых деньгах остаётся, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки». Однако ведомство успешно противодействует таким схемам, в частности, сейчас ведётся совместная работа с властями Киргизии по возвращению денежных средств.

Как сообщал NEWS.ru, в апреле правительство России одобрило предоставление госкорпорации «Роскосмос» доступа к системе расчётов по государственному оборонному заказу.