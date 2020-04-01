Путин предупредил о ценовом всплеске на нефтяном рынке

https://static.news.ru/photo/5db4a8fe-7440-11ea-9d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сильный ценовой всплеск на рынке нефти неизбежен, если отрасль будет недофинансирована, а работа по новым месторождениям прекращена. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.

Если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, тогда очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен. Это тоже никому не нужно, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на совещании с правительством.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 марта цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель. Стоимость партий Urals c поставкой в Средиземноморье достигла отметки в $15,25 за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.